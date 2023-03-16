MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru şartları, açılan kontenjanlar

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, MEB bünyesinde 5 bin sözleşmeli personele istihdam sağlanacağı müjdesi verildi. Çeşitli kadrolarda açılacak ilanı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Önceliğin deprem bölgesindeki 11 il olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da olduğunu belirten Bakan Özer'in açıklamalarının ardından 'MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru şartları, tarihleri, başvuru ekranı ve açılan kontenjanlar' konuları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

📌BÜRO PERSONELİ: 4 BİN

📌MÜHENDİS: 100

📌DİYETİSYEN: 125

📌HEMŞİRE: 500

📌AVUKAT: 21