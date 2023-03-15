ADIYAMAN HAVA DURUMU | Adıyaman'da yağış devam edecek mi, ne kadar sürecek? - Adıyaman 10 günlük hava durumu

ADIYAMAN HAVA DURUMU | Adıyaman 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki yıkıcı depremin ardından bu kez de sel felaketiyle mücadele ediyor. Yağışların devam edeceğinin bildirildiği kentte, konteyner evde kaldıkları öğrenilen 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 4 kişinin ise kaybolduğu öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada bodrum katlarda yaşayan vatandaşların evlerini boşaltmaları uyarısı verilirken 'Adıyaman'da yağış devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Adıyaman hava durumu...

ADIYAMAN'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ? NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, depremin ardından bu kez de selin vurduğu Adıyaman'da kuvvetli yağışlar bir süre daha devam edecek. Kentte hava sıcaklıkları 10-15 derece civarında seyrederken pazartesi gününe dek sürmesi beklenen yağışlar, salı gününden itibaren yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

EĞİTİME SEL ARASI

Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

ADIYAMAN 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'nin resmi sitesinde, Adıyaman'ın 5 günlük hava durumu raporu yer alıyor. Buna göre, kentte yağışlar hafta boyu devam ederken sıcaklıklar ise ortalama 15 derece civarında seyredecek.