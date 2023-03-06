Haberler Haberler RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Atama kararları, görevden alma kararları ve ilanlar - 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Atama kararları, görevden alma kararları ve ilanlar - 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

6 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete, ülkemizde 1920'den beri günlük yayın hayatına devam ederken hükümet tarafından alınan arama, görevden alma ve çeşitli ilan kararlarının kamuoyuna duyurulduğu en önemli araçtır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 08:20
RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Atama kararları, görevden alma kararları ve ilanlar - 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Mart Pazartesi 2023 tarihli 32124. sayısı yayınlandı. Peki Resm, Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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