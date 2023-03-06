RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Atama kararları, görevden alma kararları ve ilanlar - 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Mart Pazartesi 2023 tarihli 32124. sayısı yayınlandı. Peki Resm, Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri