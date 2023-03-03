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ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU | Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süresi nedir? e-Devlet EYT başvuru ekranı

EYT'lilerin heyecanla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Meclisten geçmesinin ardından 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan düzenleme ile EYT başvuruları da başlamış oldu. Çalışan EYT'liler EYT'ye nasıl başvuracaklarını öğrenmek için arama motorlarında Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süresi nedir? e-Devlet EYT başvuru ekranı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 08:20
ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU | Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süresi nedir? e-Devlet EYT başvuru ekranı

ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU | Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yıllardır beklediği karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yararlanabileceği EYT düzenlemesi, meclisten geçmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yerini aldı. Böylece bşavuru süreci başlarken çalışan vatandaşlar, EYT başvurusunu nasıl yapacağını araştırıyor. Peki Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süresi nedir? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı ve adım adım EYT başvurusu...

ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları uyan ve emekli olmak isteyen EYT'liler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek. e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağ-Kur seçeneğini işaretleyecekler. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak.

Çalışan EYT'liler, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecekler. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla müraacat edecekler. Bağ-Kur'lular "emekli olabilir" yazısına ihtiyaç duymayacak.

ÇALIŞAN EYT BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?

Emekli olmak isteyen EYTliler için başvuru süresinde sınır bulunmuyor. Vatandaşlar istedikleri zaman yaptıkları müracaatla emekli olabilecekler.

E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM EYT BAŞVURUSU

1. ADIM

📍e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.
📍Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
📍Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

2. ADIM

📍SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.
📍Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
📍Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM

📍'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
📍Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

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