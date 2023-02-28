Haberler Haberler EYT SON DAKİKA | EYT bugün yasalaşıyor - 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT SON DAKİKA | EYT bugün yasalaşıyor - 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla beklediği EYT düzenlemesi meclise girmesinin ardından yasalaşıyor. Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından kapanan meclis, bugün yeniden çalışmalara başlayacak. EYT'nin mecliste muhalefet tarafından da desteklendiği için hızla yasalaşması bekleniyor. Peki 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 09:20
EYT SON DAKİKA | EYT bugün yasalaşıyor - 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak?

Vatandaşların heyecanla beklediği EYT için geri sayım devam ediyor. Meclise giren 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' düzenlemesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenirken Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Peki 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

EYT hakkındaki görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" demişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

2023 EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği basın toplantısında ilk işlerinin EYT yasa teklifi olduğunu açıkladı. Elitaş, dört maddeden oluşan EYT yasa teklifi için "Salı günü (bugün )bitirebiliriz. Olmazsa en geç çarşamba günü çıkar" mesajı vermişti.

SIRADA VERGİ BORÇLARI VAR

EYT'den sonra vatandaşın devlete olan vergi ve diğer borçlarını yeniden yapılandıran yasa teklifi ele alınacak. Pakete deprem bölgesine yönelik yapılacak işler ile ilgili bazı maddelerin de eklenmesi için hazırlık yapılıyor. Bunlar içinde deprem bölgesinde veraset ve intikal vergisi muafiyeti, araçların muayene sürelerinin uzatılması, taşıma, kiralama gibi konularda kolaylık sağlanmasına dönük düzenlemeler olması bekleniyor.

FAY HATLARI DÜZENLEMESİ DE YASALAŞACAK

Elitaş, seçimlerden önce fay hatlarına ilişkin yasal düzenlemeyi de TBMM gündemine taşıyıp yasalaştırması planladıklarını söyledi. Elitaş, soruları yanıtlarken seçimlerin erteleneceğini iddia eden muhalefeti sert dille eleştirdi. Elitaş, "Ya akıl tutulması ya da kötü niyetliler. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şeyi nasıl düşünüyorlar, hayret ediyorum. Anayasa ve yasalara göre en geç 18 Haziran'da seçimin yapılması öngörülüyor" dedi.

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