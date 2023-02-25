Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 25 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 25 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin ardından Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. AFAD'ın son verilerine göre Kahramanmaraş, Hatay Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı etkileyen depremlerde can kaybı 43 bini aştı. Bölgede artçı sarsıntıların da şiddetli şekilde devam ettiği bilinirken 25 Şubat Cumartesi günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 08:00
SON DEPREMLER! | 25 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

25 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 20. güne girilirken depremin zarar verdiği 11 kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 25 Şubat Cumartesi son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

25 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'da gece saatlerinde Samandağ merkezli 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 9.2 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 4.12 olarak açıklandı.

Öte yandan 24 Şubat akşamı Konya'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinin merkezüssü olduğu belirlenen depremin saat 17.01'de ve 4.3 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.0 ve üzeri şiddete sahip depremler yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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