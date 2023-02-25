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NİĞDE HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE? | Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı üstündeki iller

Niğde'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, Niğde'nin hangi fay hattı üzerinde olduğunu merak ediyor. Çevre illerden de hissedilen Bor ilçesindeki şiddetli sarsıntının ardından Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, şu an için herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi. Peki Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fayı üstündeki iller...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:40
NİĞDE HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE? | Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı üstündeki iller

NİĞDE HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE? | AFAD'ın verilerine göre saat 13.27'de Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre iller olan Ankara, Konya ve Mersin'den de şiddetli şekilde hissedilen deprem sosyal medyada kısa sürede gündem olurken arama motorlarında Niğde hangi fay hattı üzerinde? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

NİĞDE HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

Kuzeyde Erciyes Dağı (Kayseri) ile güneyde Mersin ili arasında K25°D doğrultusunda uzanan yaklaşık 300 km uzunluğundaki Ecemiş Fay Zonu Orta Anadolu'nun en önemli neotektonik unsurlarından biridir.

Diri fay haritasında Yahyalı ilçesinin güneydoğusundan başlar ve Pozantı'nın kuzeybatısına kadar uzanır. uzunluğu yaklaşık 107 km'dir. Şaroğlu ve diğ. (2001) tarafından Demirkazık, Kamışlı ve Pozantı segmenti şeklinde üç alt bölüme ayrılır

Sol yönlü aktif doğrultu atımlı fay zonunun 80±10 km toplam atıma sahip olduğu tahmin edilmektedir

GPS değerlerinin bu fayın iki bloku arasında 1-2 mm /yıl hareket olduğunu göstermektedir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası sınırı boyunca uzanır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

Bu iller: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

BATI ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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