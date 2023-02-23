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DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇER? | Doğu Anadolu Fay Hattı Üzerinde Meydana Gelen Depremler

Doğu Anadolu Fayı | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük ve yıkıcı depremin ardından ülkemizde, altından fay hattı geçen iller merak ediliyor. Yaşadığı bölgede aktif fay hattı olup olmadığını araştıran vatandaşlar, Doğu Anadolu Fay hattı hangi illerden geçer? sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye'de bulunan aktif üç fay hattından biri olan Doğu Anadolu fayının üzerinde yer alan iller ve Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen depremler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 07:32 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:02
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇER? | Doğu Anadolu Fay Hattı Üzerinde Meydana Gelen Depremler

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇER? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem Doğu Anadolu fay hattının üzerinde gerçekleşti. Bu yıkıcı depremin ardından Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde bir depremin daha yaşanmasıyla 10 farklı il enkaz altında kalırken uzmanlar, ülkemizde bulunan üç aktif fay hattına karşı sık sık yaptıkları uyarıları bir kez daha tekrarladı. Yüksek deprem riskine sahip Türkiye'de Doğu Anadolu fay hattının üzerindeki iller de merak konusu oldu. İşte detaylar...

KUZEY ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası sınırı boyunca uzanır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

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Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çöküntüsü'nün kuzey ucundaki Maraş üçlü eklemi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova üçlü ekleminde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

  • 1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)
  • 2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)
  • 2010 Elâzığ depremi
  • 2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)
  • 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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