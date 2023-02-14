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İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR? | Sabahçı - Öğlenci sistemi uygulanacak mı? MEB Açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den deprem bölgsi için açıklama geldi. Bakan Özer, ikili eğitim sistem ile ilgili de açıklama yaptı. Peki, Sabahçı - Öğlenci sistemi uygulanacak mı? İkili eğitim sistem nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 17:50
İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR? | Sabahçı - Öğlenci sistemi uygulanacak mı? MEB Açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm dünyayı yasa boğan asrın felaketi depremlerin ardından, etkilenen 10 ilde eğitim sisteminin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Sabahçı - Öğlenci sistemi uygulanacak mı? İkili eğitim sistem nedir?

İKİLİ EĞİTİM SİSTEM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek. 10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz. Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız." ifadelerine yer vermişti. Bakan Özer'in açıklamasında yer alan ikili eğitim sistemi ise merak edildi. İkili eğitim sistemi, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir. Mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelen ikili eğitimde bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir.

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