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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? | 2023 üniversiteler açılmayacak mı, dersler uzaktan, çevrimiçi, online mı olacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki yıkıcı depremden, 10 ildeki milyonlarca vatandaş etkilendi. Evsiz kalan vatandaşlar için kredi ve yurtlar kurumuna bağlı öğrenci yurtlarının kullanılacağını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında 'Üniversiteler tatil mi oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki 2023 üniversiteler açılmayacak mı, dersler uzaktan, çevrimiçi, online mı olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:20
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? | 2023 üniversiteler açılmayacak mı, dersler uzaktan, çevrimiçi, online mı olacak?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 kentte yıkıcı hasarlara neden oldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 6. gününde de devam ederken mucize bekleyen depremzedeler ve onlarla tek yürek olan tüm Türkiye, kurtarma haberlerine hep birlikte seviniyor. Saatler geçtikte ölü sayısı da artarken 10 ildeki vefat sayısı 6. günde 20 bini aştı. Deprem bölgelerini tek tek gezerek vatandaşlara moral veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin 6. gününde yurtlarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından arama motorlarında 'Üniversiteler tatil mi oldu? 2023 üniversiteler açılmayacak mı, dersler uzaktan, çevrimiçi, online mı olacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 ÜNİVERSİTELER AÇILMAYACAK MI, DERSLER UZAKTAN, ÇEVRİMİÇİ, ONLİNE MI OLACAK?

Deprem bölgelerini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evleri yıkılan depremzedelerin KYK yurtlarında kalabilmesi için üniversitelerin yaz sonuna dekl kapalı olacağını ve uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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