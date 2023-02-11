SON DAKİKA DEPREM | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 11 Şubat? - Kahramanmaraş depremi son durum ve son dakika haberleri!

SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından 6. güne girildi. Bir taraftan can kaybı ve yaralı sayısı hızla yükselirken 120 saati aşan sürenin ardından hala kurtarılan canların olması hem depremzedelere hem de oradan gelecek güzel haberleri bekleyen vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Çetin kış şartları bölgedeki çalışmaları ve hem enkaz altındaki hem de dışarıdaki depremzedeleri olumsuz etkilerken bölgeye gönderilen sayısız yardımlar da yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Peki depremin 6. günü olan 11 Şubat Cumartesi günü ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte deprem bölgesine ilişkin son dakika haberleri...

11 ŞUBAT ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklama ile 11 Şubat Cumartesi gününe ait güncel ölü ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre depremden etkilenen 10 ilde can kaybı 20 bin 665'e yaralı sayısı ise 80 bin 88'e yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DURUM

08.40

AFAD: ÖLÜ SAYISI 20 BİN 665'E YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. AFAD yaralı sayısının 80 bin 88'e yükseldiğini duyurdu.

03.25

'BARAJ PATLADI' İDDİALARI ASILSIZ

Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

02.23

VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

AFAD: "20 bin 318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91 bin 511 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir"

23.44

2 SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiği duyuruldu.

22.35

PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: Pazarcık'ta bulunan enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 882 enkazdan canlı ihbarı gelen tüm enkazlara müdahale ettik. 41 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık, 379 vatandaşımız yaralandı. 413 vatandaşımızı kaybettik. Bine yakın personelimiz var. 2 bin çadırı ilçemize kurduk.



23.32

PREMIER LİG'DEN BAĞIŞ

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, depremzedelere 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağı kaydedildi.



23.28

RAKAM 20 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca: 20 bin 213 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız yaralı.





23.11

KÜBRA'NIN ANNESİNDEN DE İYİ HABER

Gaziantep'te depremin 115. saatinde 6 yaşındaki Kübra'dan sonra 6 aylık hamile olan annesi Zahide Hanım da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



22.15

118. SAATTE KURTARILDI

Adıyaman'da depremin 118. saatinde Meltem Ünsal enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



22.00

113 SAAT SONRA BİR MUCİZE DAHA

Gaziantep'te 113 saat sonra 2-3 yaşlarındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



20.18

ANNE VE 2 KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş Serap Apartmanı'nda depremin 112. saatinde anne ve 2 kızı kurtarıldı.



19.26

65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KURTARILDI

Hatay 600 Konut'ta depremin 111.saatinde 65 yaşındaki bir kişi enkaz altından çıkarıldı.



18.36

353 FİRMAYA CEZA

Ticaret Bakanlığı; ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandı.

17.40

BİN 600'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI OLDU

AFAD Risk Azaltma Müdürü Osman Tatar: Arkadaşlarımız sahada araştırma yapıyor. Anadolu coğrafyası son 2 bin yılda çok şiddetli depremler ile karşılaştı. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem 410 bin metrekarelik alanda hissedildi. Bin 600'ün üzerinde artçı deprem oldu. Dört günde yaşadığımız 5 ile 6 büyüklüğündeki depremler bir yılda yaşadığımızı aşmış durumda. Artçıların 37'si 5 ila 6 büyüklüğünde Günlük 60-65 deprem yaşanırken şu günlerde bir buçuk aylık deprem yaşamış bulunmaktayız. 6'nın üzerinde artçılar yaşanması olağan, vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmak çok önemli.

16.31

MAÇLAR 3-4 MART'TA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.



15.33

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



15.05

VEFAT SAYISI 18 BİN 991

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 bin 991 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı 75 bin 523'e yükseldi.



12.05

104 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremin 104. saatinde Adıyaman'da Eyüp Ak isimli vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

11.10

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

10.25

HATAY'DA 102. SAAT MUCİZESİ

Hatay'da'ki Arzu Apartmanı enkazında temas kurulan 9 kişiden 6'sı canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Depremzedeler ambulanlaslara taşınırken duygulanan ekipler, birbirlerine sarılarak mutluluktan ağladı.

09.25

VEFAT SAYISI 18 BİNİ AŞTI

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. 30.360 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120.344'dür.

23.38

ÖLÜ SAYISI 17 BİN 674

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

17.56

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI ERTELENDİ

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

17.30

ARTÇI SAYISI 1400'Ü GEÇTİ

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu iki büyük depremin oluşumundan sonra 1400'ün üzerinde artçı gerçekleşti. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

17.15

OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt genelinde okulların 20 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı.

16.56

OHAL KARARI MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL kararı Meclis'te kabul edildi.

16.52

VEFAT SAYISI 16 BİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat sayımız 16 bin 175, yaralı sayımız 64 bin 194'e ulaştı."

16.25

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili tahkikat başlatıldı. Hukuk önünde hesap verecekler.

14.21

YENİ VEFAT SAYISI 14 BİN 351

Fuat Oktay: "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır."

13.25

VEFAT SAYISI GÜNCELLENDİ

Afet bölgesini yerinde inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, güncel ölü ve yaralı sayısını duyurdu. Buna göre deprem nedeniyle haaytını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e, yaralı sayısı ise 63 bin 794'e yükseldi.

12.37

KİLİS'TEKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.

10.46

ŞANLIURFA'DAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.

08.55

CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi.

06.41

74. SAATTE YENİ MUCİZE

Depremin 74. saatinde bir çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

03.25

ÖLÜ SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ

AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

01.47

İSKENDERUN LİMANI YENİDEN ALEVLERE TESLİM

İskenderun Limanı'ndan gece saatlerinde gelen son bilgiye göre alevler yeniden yükseldi.

00.28

DEPREM BÖLGELERİNDE SOKAKLAR AYDINLATILDI

Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerinde, ekiplerin çalışması sonucu ana caddelerde sokak aydınlatmaları yeniden enerjilendirildi.

20.56

SURİYELİLERİ DE İHMAL ETMİYORUZ

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Cilvegözü sınır kapısı açık. Suriye tarafında bazı yollarda tahribat var. 2 kapının daha açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası toplumdan bir yardım talebi geldiği zaman Suriye konusunda kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Suriyelileri de ihmal etmiyoruz.

20.46

ERZURUM'DA DEPREM

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18.35

'DEPREMZEDELERE EĞİTİMDE KOLAYLIK' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yaşayan öğrencilere istedikleri illerde eğitime devam etmeleri konusunda kolaylık tanınacağını açıkladı.

18.20

YENİ VEFAT SAYISI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.

17.30

BİR ATÇI DA MARAŞ'TA

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş - Nurhak merkezli 5.0 büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı.

14.00

MALATYA'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD: Malatya'da saat 14.00'te 4.3 ve 14.11'de 5.3 şiddetinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. İki artçının da merkezüssü Doğanşehir.

13.52

OTELLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor. 1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız.

Şu anda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz.

İsteyen depremzedeler Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabilecek. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha da rahat olacağız."

"Hasar tespitleri yapacağız ve ailelere belli destekleri vereceğiz. Hazine ve Maliye'den belli bir bütçeyi ayırdık. Her aileyi rahatlatacak bir ödeme yapacağız. Bunu 10 bin TL olarak planladık. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını gidereceğiz."

11.30

CAN KAYBI 7 BİN 108

AFAD: "Can kaybı sayımız 7.108'e yükseldi. 40.910 vatandaşımız da yaralı."

11.20

SGK'DAN RAPORLU İLAÇ AÇIKLAMASI

SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

10.52

SON RAKAM AÇIKLANDI

AFAD: "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957, yaralananların sayısı 38 bin 224 oldu"

10.40

DSÖ'DEN TÜRKİYE İÇİN 3. SEVİYE ACİL DURUM ALARMI

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu.

09.35

ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır.

00.38

OHAL RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00.15

VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.

21.30

BAKAN KOCA İL İL VEFAT SAYISINI AÇIKLADI

Hatay: 1647

Kahramanmaraş: 1243

Gaziantep: 504

Şanlıurfa: 127

Adana: 167

Adıyaman: 896

Malatya: 201

Osmaniye: 502

Kilis: 22

Elazığ: 5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Depremin boyutu çok büyük, zorlu bir coğrafyayı vurdu. Hava koşulları son derece zorlu. Kurtarma ekipleri, zarar gören merkezlere zorlukla ulaştılar. Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik, artış olabileceğini düşünüyoruz. Hatay 1647 vefat, Kahramanmaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. toplamda 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da enkazdan kurtarılanları sayısı 1846. Dün gece 98 yaralımız MSB İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Hatay'daki yaralılarımız Adana Şehir Hastanesi ve bölgedeki hastanelere nakil ettik. Tüm ekiplerimize ve gönüllü yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

21.15

KAHRAMANMARAŞ ARTÇILARA DİRENİYOR

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.09'da 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

19.51

AFAD'DAN TELEFON UYARISI: KULLANMAYIN!

AFAD: 4 bin 544 can kaybı var, 26 bin 721 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için görevlendirilen gemi ve araçlarımız var. 100 civarı uçak helikopter bölgede bulunmakta. Bugünkü faaliyetlerde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Ülkemizin her yerinden yardımlar yapılmasıyla ilgili talepler gelmekte. AFAD'ın deprem sonrası bağış hesapları var. Bu hesaplara yardımlar yapılıyor. Bir diğer husus bilgi kirliliği. Art niyetli paylaşımlar kafa karışıklığına sebep verebiliyor. İtibar edilmemesini rica ediyoruz. Artçı sarsıntılar artıyor. Şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana geldi. Büyük depremlerden sonra uzun süre devam edecektir. Bu tür sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz. Yollarımızın açık kalması, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Telefonların kullanılmamasını rica ediyoruz. 1 saat sonra Sayın Fuat Oktay Bey daha ayrıntılı bilgi verecek.

18.48

İLK DEPREMDEN BU YANA 422 ARTÇI

Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AFAD'ın verilerine göre, saat 18:48'de 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 11.4 km altında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 deprem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

18.45

AFAD YENİ VERİLERİ DUYURDU

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 3.703 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 22.286 vatandaşımız yaralanmıştır.

17.34

BAKAN SOYLU'DAN PROVOKASYON UYARISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ciddi bir mücadele içindeyiz, el birliğine ihtiyaç var. Zamanla yarışıyoruz, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Provokatif söylemlerden uzak durulmalı" dedi. Yağma iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

15.45

TBMM'DEN ORTAK DEPREM BİLDİRİSİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

14.52

DEPREM BÖLGELERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süre ile olağanüstü hal kararı alındı.

14.43

VEFAT SAYISI 3 BİN 549 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki malzemeyi deprem bölgesine göndermelidir. Şu ana kadar 3 bin 549 vefat ve 22 bin 168 yaralımız var. Şu anda 8 binden fazla vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

14.28

TİCARET BAKANLIĞI -SEFERBERLİK BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

13:18

ADIYAMAN'DA 5,1'LİK ARTÇI

Afad'a göre Adıyaman Aksu-Sınık merkezli 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

12.35

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DEPREM FIRSATÇILARI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

11.41

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 500'E DAYANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamuoyuna yaptığı açıklamada vefat sayısının 3 bin 419'a, yaralı sayısının ise 24 bin 443'e yükseldiğini duyurdu.

10.13

13,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bu son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketidir. 10 ilimizi etkiledi. Yollardaki sıkışıklık örneğin komşu ilimizden yardım alamama durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu son 1 asırdaki en büyük felakettir. Doğrudan 13 buçuk milyon vatandaşımızı etkiledi bu felaket. İkinci depremde yorulan ve hafif hasar alan binalar da zarar gördü. Toplamda 10 ilimizde 30 valimiz görevlendirildi. Ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. 72 saat bizim için çok kıymetli. Şu an ekiplerimiz tüm enkaz alanlarında. Tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum."

09.40

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürlü Orhan Tatar yeni vefat sayısını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.381'e yükselirken yaralıların sayısı ise 20.426 olarak güncellendi. Yıkılan bina sayısının 5.575 oldupunu bildiren Tatar, yıkıldığı ihbar edilen ancak henüz tescillenmeyen bina sayısını ise 11.302 olarak duyurdu.

06.13

BİR ARTÇI DA ADIYAMAN'DA

Adıyaman'da 5,3 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Gölbaşı olarak kaydedilirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

04.30

2 BİN 921 CANIMIZ GİTTİ

AFAD: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz.

00.15

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

23.37 AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntıyı daha kayda geçti.

23.23

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "An itibarıyla deprem bölgemizdeki ölü sayısı 2 bin 316'ya yükseldi, yaralı sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 340.Bu arada personel ve araç sayısı artış gösterdi. 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta. Yaklaşık 25 bin görevli bölgede" açıklamasını yaptı.

20.40

YEDİ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

18.13

YIKILAN BİNA SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 'dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

17.40

ÜNİVERSİTELERE DE DEPREM ARASI

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17.05

TÜM ÜLKEDE EĞİTİME ARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16.34

YENİ CAN KAYIPLARI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

15.05

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

14.48

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13.51

MALATYA'DA BİR ATÇI DAHA

Malatya'da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.50

ARTÇI DEĞİL FARKLI DEPREM

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13.35

ARTÇILAR MALATYA'YI SALLIYOR

Malatya Çavuşoğlu'da 6.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.24

MARAŞ'TA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13.20

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

13.00

BAŞKAN ERDOĞAN VEFAT SAYISINI GÜNCELLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12.50

DEPREMİN ŞİDDETİ REVİZE EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12.25

VATANDAŞA ŞEBEKE SUYU UYARISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

11.48

BİR ACI HABER DE MSB'DEN

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

11.30

EĞİTİME ARA VERİLDİ

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11.00

EN FAZLA HASAR MERKEZ ÜSSÜNDE

Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.00 FUAT OKTAY İL İL AÇIKLADI

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09.30

KİLİS'TEN İLK BİLGİLENDİRME

Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.00

DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7'si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

07.45

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.15

CAMİLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07.00

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

06.47

MSB'DEN HASAR AÇIKLAMASI

MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06.35

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIR

Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.15

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA'DAN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Birecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.00

2 SAATTE 22 ARTÇI

Bakan Süleyman Soylu: Şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır.

05.45

İLK YIKIM HABERİ OSMANİYE'DEN

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.30

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Depremin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

04.17

KAHRAMANMARAŞ 7.7 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra 7,7 olarak revize edildi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da şiddetli şekilde hissedildi.