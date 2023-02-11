Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 11 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 11 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

11 Şubat'ta meydana gelen depremler | Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından 6. güne girildi. Enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da şiddetli artçılar etkisini gösteriyor. Bölge halkının umut dolu bekleyişi, şiddetli artçıların neden olduğu sarsıntı ve yıkımlarla sekteye uğrarken bölgeden 120 saat sonra gelen güzel haberler, depremzedelerin yüreğine su serpiyor. İşte 11 Şubat Cumartesi günü meydana gelen depremler, artçılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:00
SON DEPREMLER! | 11 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki yıkıcı depremin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları 6. günde devam ediyor. Bir yandan bölgeden umut verici haberler gelirken AFAD'ın açıkladığı son verilere göre ölü sayısı 20 binin üzerine çıktı. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? İşte 11 Şubat Cumartesi son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

11 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 06.38'de, Adıyaman Yağızatlı Çelikhan'da meydana gelen 4.2 şiddetindeki artçı sarsıntı oldu. Hatay Kırıkhan'da ise 7.38 sıralarında 3.7 şiddetinde bir artçı yaşandı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın eşi Didem Petekkaya acı haberi böyle paylaştı: Olmadı…
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım!
Dostluk TIR'ları aynı anda yola çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2023
Son dakika deprem haberleri
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34
Daha Eski
Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? 09:28
Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? 09:22
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 09:20
West Ham United - Chelsea saat kaçta? West Ham United - Chelsea saat kaçta? 09:16
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46