Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

5 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,84 (Satış)

EURO: 20,29 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22,61 (Alış) - 22,72 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

👉5 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,28

Gram altın satış: 1.128,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.887,00

Çeyrek altın satış: 1.905,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.773,00

Yarım altın satış: 3.810,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.524,00

Tam altın satış: 7.590,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.710,00

Cumhuriyet altını satış: 7.780,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.724,00

Ata altın satış: 7.785,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 5 Şubat Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.