Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
5 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,84 (Satış)
EURO: 20,29 (Alış) - 20,33 (Satış)
STERLİN: 22,61 (Alış) - 22,72 (Satış)
1 DOLAR = 18,84 TL
👉5 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.128,28
Gram altın satış: 1.128,47
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.887,00
Çeyrek altın satış: 1.905,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.773,00
Yarım altın satış: 3.810,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.524,00
Tam altın satış: 7.590,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.710,00
Cumhuriyet altını satış: 7.780,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.724,00
Ata altın satış: 7.785,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 5 Şubat Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.