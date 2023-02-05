Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Şubat Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 07:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 07:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

5 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,84 (Satış)

EURO: 20,29 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22,61 (Alış) - 22,72 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

👉5 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,28

Gram altın satış: 1.128,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.887,00

Çeyrek altın satış: 1.905,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.773,00

Yarım altın satış: 3.810,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.524,00

Tam altın satış: 7.590,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.710,00

Cumhuriyet altını satış: 7.780,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.724,00

Ata altın satış: 7.785,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 5 Şubat Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...
Gerilim giderek artıyor! İcardi’yi yakın markaja alan Hadise’yi kıskanan Wanda Nara...
Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok"
G.Saray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul İSKİ sular ne zaman gelecek?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Şubat)
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! 01:12
Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! Atalanta Sassuolo deplasmanında kayıp! 01:11
3 puan Antalya'nın 3 puan Antalya'nın 00:34
Rize’den gol şov Rize’den gol şov 00:30
Kaf-Kaf galip: 94-90 Kaf-Kaf galip: 94-90 00:30
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:24
Daha Eski
Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... 00:16
Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" 00:15
G.Saray'da flaş Yusuf gelişmesi! Ayrılık... G.Saray'da flaş Yusuf gelişmesi! Ayrılık... 00:15
Armasız formayla oynamıştı! Sebebi ortaya çıktı Armasız formayla oynamıştı! Sebebi ortaya çıktı 00:15
Toroğlu'ndan Icardi sözleri! "Yönetimden transfer istedi" Toroğlu'ndan Icardi sözleri! "Yönetimden transfer istedi" 00:14
Erman Toroğlu: VAR'a yabancı hakem getirin! Erman Toroğlu: VAR'a yabancı hakem getirin! 00:14