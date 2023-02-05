Haberler Haberler DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Galatasaray Trabzonspor maçında kar yağışı var mı? GS - TS | 5 Şubat 2023 hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Galatasaray Trabzonspor maçında kar yağışı var mı? GS - TS | 5 Şubat 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden gelen, günlerce sürecek yoğun kar yağışına karşı uyarıların ardından megakentte yapılacak derbide havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesi ihtimaline karşı hava durumu raporunu araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Derbide hava nasıl olacak? Galatasaray Trabzonspor maçında kar yağışı var mı? GS - TS | 5 Şubat 2023 hava durumu' sorgulamaları yapıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle 5 Şubat İstanbul hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:31 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:31
DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Galatasaray Trabzonspor maçında kar yağışı var mı? GS - TS | 5 Şubat 2023 hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? | Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını paylaşmadan önce Sibirya'dan gelecek olan soğuk hava dalgasına karşı Meteoroloji uzmanlarından uyarı üstüne uyarı geldi. Bazı uzmanlar okulların tatil edilmesi gerektiğini söylerken THY'nin 5 ve 6 Şubat tarihli 238 seferini iptal etti. Bunun üzerine sporseverler, derbi yapılacağı gün havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Derbide hava nasıl olacak? Galatasaray Trabzonspor maçında kar yağışı var mı? İşte merak edilenler...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününü pazara bağlayan gece başlaması beklenen kar yağışının yollarda buzlanma ve dona neden olması bekleniyor.

AKOM'un vatandaşları uyarmak için resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazar(yarın) sabahtan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Perşembe gününe kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız."

GS-TS 5 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor. Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Galatasaray Stadyumu'nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.

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