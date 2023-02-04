Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Şubat Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 08:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 4 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,84 (Satış)

EURO: 20,29 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22,61 (Alış) - 22,72 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

👉4 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,28

Gram altın satış: 1.128,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.882,00

Çeyrek altın satış: 1.909,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.763,00

Yarım altın satış: 3.818,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.504,00

Tam altın satış: 7.606,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.729,00

Cumhuriyet altını satış: 7.846,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.704,00

Ata altın satış: 7.802,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 4 Şubat Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

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