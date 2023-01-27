Haberler Haberler DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Doğalgaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı? - BOTAŞ indirimi duyurdu

DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Doğalgaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı? - BOTAŞ indirimi duyurdu

BOTAŞ, sanayide kullanılan doğalgaza ve elektrik üretim amaçlı gaza indirim yapıldığını duyurdu. 2023 yılının Şubat ayından itibaren uygulanacak indirimin ardından arama motorlarında 'doğalgaza indirim mi geldi? Doğalgaza yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Sanayi doğalgazı ve elektrik üretim gazına gelen indirimin tüm detayları ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:10
DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Doğalgaza yüzde kaç indirim geldi 2023? Faturalara yansıyacak mı? - BOTAŞ indirimi duyurdu

DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ? | Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaza indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi doğalgazı ile elektrik üretiminde kullanılan gaza gelen indirimin 2023 yılının Şubat ayından itibaren uygulanacağı duyuruldu. Bunun üzerine arama motorlarında Doğalgaza indirim mi geldi, yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DOĞALGAZA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ 2023?

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan Doğal Gaz toptan satış fiyatlarına Indirim yaptı. BOTAŞ'ın indirimi yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında değişti.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarında da yüzde 16,67 oranında indirim gerçekleşti.

DOĞALGAZ İNDİRİMİ FATURALARA YANSIYACAK MI?

Mesken abonelerine doğalgaz indirimi henüz bulunmazken sanayi doğalgazında uygulanan inidirim, evlere gelen doğalgaz faturalarını etkilemeyecek. İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldı.

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