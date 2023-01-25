Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 25 Ocak Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 25 Ocak Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

25 Ocak Çarşamba 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 25 Ocak Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
CANLI ALTIN FİYATLARI - 25 Ocak Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 25 Ocak Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉25 Ocak Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.171,36

Gram altın satış: 1.171,62

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.938,00

Çeyrek altın satış: 1.957,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.875,00

Yarım altın satış: 3.914,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.727,00

Tam altın satış: 7.797,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.873,00

Cumhuriyet altını satış: 7.992,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.935,00

Ata altın satış: 7.998,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Ocak Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser program sonrası kavga etmişti! Mahkeme kararını verdi
Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti
Cimbom'dan Boşnak orta sahaya yeni teklif!
Kartal'a İsveç çakısı! İşte talep ettikleri rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi canlı izle
Bursa Nilüfer Orhangazi TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle
Burdur TOKİ kura sonuçları - Kazananlar isim listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:01
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:00
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:47
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:45
Daha Eski
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:41
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:36
Aksel ve Übeyd gitti Aksel ve Übeyd gitti 00:31
Cimbom’dan güzel start Cimbom’dan güzel start 00:30