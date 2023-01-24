SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde! Yapılandırma paketi, ehliyet cezaları, seçim tarihi...

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Vegi ve SSK borçlarının yapılandırılması için hükümet tarafından duyurulan yeni yapılandırma paketi Kabine Toplantısı'nda netlik kazandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olan borç yapılandırma paketinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından millete sesleniş konuşması ile açıkladı.

MÜJDELER ÜST ÜSTE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihin en büyük yapılandırma müjdesini Kabine Toplantısında açıkladı. "Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yükseköğrenim kredisi alan öğrencilerin endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Alkol uyuşturucu ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki dışında yaklaşık 2,5 milyon sürücünün trafik ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine Toplantısının ardından millete seslenen başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

KAMU CEZASI BORÇLARI SİLİNİYOR

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurulu, belediyeler il Özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarının yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklif ile vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızda olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm borçları belirli bir oranla düzenleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyalarında bu kapsamda olacağı için tarafların ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklif ve matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesinde sağlıyoruz.

KYK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA

Bilindiği gibi yüksek öğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesine mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

2 BİN TL ALTI BORÇLARIN SİLİNMESİ

Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. 2 bin TL'yi aşmayan icralık borçların tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir mücadele düzenlemeyi zaten yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimizde vergi ceza faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin TL'yi aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önce ait 2 bin TL'yi aşmayan borçların cezalarını tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını hazine ve maliye bakanlığımızın açıklayacağı bir uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir. Türkiye'nin kaynakları milletin zenginliği devletin gelirleri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz.

EHLİYET AFFI

Trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış aldığımız tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol uyuşturucu ölümlü ve yaralamalı kaza drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetini iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ

Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine, hem de ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasada belirtilen usullere uygun şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusu ile bütünleşen 2023 seçimlerinin, 14 Mayıs tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.