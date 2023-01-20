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ANTALYA ALANYA, MANAVGAT, SERİK TOKİ CANLI İZLE - Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi - Antalya TOKİ isim listesi

TOKİ'nin Antalya'nın Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde gerçekleştirdiği kura çekilişi 20 Ocak Cuma günü devam ediyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Antalya Alanya, Manavgat ve Serik'te yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ canlı izle, Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi ve Alanya, Manavgat, Serik kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:20
ANTALYA ALANYA, MANAVGAT, SERİK TOKİ CANLI İZLE - Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi - Antalya TOKİ isim listesi

ANTALYA ALANYA, MANAVGAT, SERİK TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Antalya'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 20 Ocak Cuma günü Antalya'ya bağlı Alanya, Manavgat ver Serik ilçelerinin kurası yapılacak. Alanya'da inşa edilecek 500, Serik'te inşa edilecek 350 ve Manavgat'ta inşa edilecek 350 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ canlı izle, Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi ve Alanya, Manavgat, Serik kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 14.550 adet yapılacak.

18 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • ALANYA: 500 konut
  • MANAVGAT: 350 konut
  • SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • GAZİPAŞA: 300 konut
  • KAŞ: 200 konut
  • KEMER: 200 konut

22 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • AKSEKİ: 150 konut
  • DEMRE: 200 konut
  • FİNİKE: 100 konut
  • İBRADI: 100 konut
  • KORKUTELİ: 100 konut

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