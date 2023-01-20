ANTALYA ALANYA, MANAVGAT, SERİK TOKİ CANLI İZLE - Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi - Antalya TOKİ isim listesi

ANTALYA ALANYA, MANAVGAT, SERİK TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Antalya'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 20 Ocak Cuma günü Antalya'ya bağlı Alanya, Manavgat ver Serik ilçelerinin kurası yapılacak. Alanya'da inşa edilecek 500, Serik'te inşa edilecek 350 ve Manavgat'ta inşa edilecek 350 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ canlı izle, Antalya Alanya, Manavgat, Serik TOKİ kura çekilişi ve Alanya, Manavgat, Serik kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ANTALYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 14.550 adet yapılacak.

18 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

MERKEZ: 4.600 konut

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20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALANYA: 500 konut

MANAVGAT: 350 konut

SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

GAZİPAŞA: 300 konut

KAŞ: 200 konut

KEMER: 200 konut

22 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER