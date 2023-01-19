Haberler Haberler EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

2023 emekli ve memur maaş zamlarının ardından Ocak ayında 2022 maaşı alanlara yatırılacak zam farkının tarihi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zam farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:00
EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Tarih belli oldu! İşte 2023 emekli ve memur zamlı maaş farkı yatacağı tarih

2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasının ardından yılın ilk ayında ödemelerine eski maaşları üzerinden alan memur ve emekliler, zam farkının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. İlk etapta zammı yüzde 25 olarak açıklayan ve ardından yüzde 30'a güncelleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği zammın farkının yatacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATACAK

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi.

"GELECEK CUMA HESAPLARA GEÇMİŞ OLUR"

Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

DİĞER
Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş! Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!
Dilan Çiçek Deniz'den sonra sıra Demet Özdemir'de! 7 milyon TL'ye...
F.Bahçe'den kanat-forvet hamlesi! İşte istedikleri rakam
Trabzonsporlu o isme övgü! "Sahanın en iyisiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Bekçilik başvuru ve sınav ücreti 2023
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 09:10
Usta yazardan olay sözler! "Gerçekten ayıp" Usta yazardan olay sözler! "Gerçekten ayıp" 09:02
Aboubakar Beşiktaş'a imzaya geliyor! İşte tarihi Aboubakar Beşiktaş'a imzaya geliyor! İşte tarihi 08:51
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor 01:54
Hayatımda ilk kez Hayatımda ilk kez 01:47
5 oyuncu daha yolcu 5 oyuncu daha yolcu 01:45
Daha Eski
Yusuf Yazıcı özel oyuncu Yusuf Yazıcı özel oyuncu 01:44
Güneş: Ayakta durma zamanı Güneş: Ayakta durma zamanı 01:44
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü 01:42
Uğurcan buluşması Uğurcan buluşması 01:42
Trabzonspor kupada seri başı Trabzonspor kupada seri başı 01:41
Kabus sona erdi Kabus sona erdi 01:40