ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2022 Aralık enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı beklenti anketi

Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyonu memur ve emekli maaş zammını belirleyeceğinden kritik öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamları beklenti anketi de açıklanırken arama motorlarında araştırılan Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Aralık enflasyon saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte ve enflasyon oranı tahmini, beklenti anketi ve tüm merak edilenler...

TÜİK 2022 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Salı günü, saat 10.00'da açıklayacak.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirldi. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.

💥Temmuz ayı enflasyonu: % 2,37

💥Ağustos ayı enflasyonu: % 1,46

💥Eylül ayı enflasyonu: % 3,08

💥Ekim ayı enflasyonu farkı: 3,54

💥Kasım ayı enflasyonu: 3,51

TÜİK 2022 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ VE BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI KATILIMCI ANKETİ

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

5 AYLIK VERİLERLE 2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplamalara göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04; enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük memur maaşının 9 bin 109 TL'den 10 bin 479 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 6 bin 77 TL'den 6 bin 991 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.