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FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi olarak bilinen Michelin, İstanbul'daki restoranları da puanlamaya dahil etmesiyle birlikte Fatih Tutak'ın restoranı 2 yıldız birden kazandı. Bunun üzerine arama motorlarında Fatih Tutak kimdir? 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:55
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?

Michelin Rehberi'nin 2023 yılı için İstanbul'daki restoranları da değerlendirme sistemine dahil etmesiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı. Restoranı 2 Michelin yıldızına layık görülen Fatih Tutak da ödülün ardından merak konusu oldu. Peki Fatih Tutak kimdir? 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?

FATİH TUTAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da doğan 37 yaşındaki Fatih Tutak ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong'ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015'te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine[6] girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir mantı hazırladı. "From My Mum" (Annemden)adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn'da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı.

TURK FATIH TUTAK RESTORANI NEREDE?

Turk Fatih Tutak restoranı İstanbul'un Şişli ilçesinde Silahşör Caddesi'nde bulunuyor. İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende Michelin Rehberi'ne İstanbul'dan seçilen 53 restoran açıklandı. Şişli'de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

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