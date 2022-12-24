TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Trabzon'de kura çekilişleri 24 Aralık tarihinde yapılıyor. Merkez ve Of ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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TRABZON İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Trabzon Merkez TOKİ:1146 Konut
- Trabzon Of TOKİ: 150 konut