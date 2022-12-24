Haberler Haberler TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Trabzon'da yapılan kura çekilişi tamamlandı. Merkez ve Of ilçelerinde yapılacak 1296 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Trabzon TOKİ kura çekiliş sonuçları, Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:55
TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Trabzon'de kura çekilişleri 24 Aralık tarihinde yapılıyor. Merkez ve Of ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ TRABZON KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TRABZON İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Trabzon Merkez TOKİ:1146 Konut
  • Trabzon Of TOKİ: 150 konut
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