Devlet tarafından gerekli şartları sağlayan kişilere ödenen engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı gibi ödemeler yeni yıl ile birlikte güncelleniyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından bu maaşlar da yeniden hesaplanırken arama motorlarında Zamlı engelli maaşı, evde bakım aylığı ne kadar oldu? - 2023 engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı kaç para oldu? soruları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2022 sayılı kanun uyarınca ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına üç ayda bir ödenen engelli maaşı, asgari ücrete gelen zamla birlikte güncellendi.

2023 yılında asgari ücret yüzde 54,5 zamlanarak 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek de 7885,4 lira olarak ödenecek.

ZAMLI ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU 2023?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim 106,7 lira, en yüksek prim de 799,6 lira oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım aylığı da yeni yılda arttı.Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. 2022 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına % 10 zam gelirse 3699 TL, % 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, %30 zam gelirse 4 bin 336 TL olacak.

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI KAÇ PARA OLDU 2023?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen, 4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişilere ödenen 65 yaş aylığı da zamlandı. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.