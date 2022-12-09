ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim görmek isteyen adaylar için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 20 KAsım Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar 100 soruya 150 dakikada doğru cevap vermek için birbiriyle yarışırken ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI konuları, arama motorlarında en çok aratılan arasında yerini aldı. İşte detaylar...

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ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde, 20 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 12.30'da sona erecek ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.

2022 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES KONU DAĞILIMI

ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar

Ebob-Ekok

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Özdeşlikler

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi

Olasılık

GEOMETRİ:

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay

Kenarortay

Benzerlik

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

SAYISAL MANTIK:

Grafik Yorumlama

Tablo Okuma

Şekil Yetenek

Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME:

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme

Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları