5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | SSK, BAĞKUR, 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama - Emekli zam oranı son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. 2023 maaş zamlarından önce açıklanan 5. enflasyon verisi ile yeni hesaplamalar yapılırken emekli maaşlarına yapılacak zam, 3 Ocak'ta açıklanacak 'Aralık enflasyonu' ile netleşecek. 5 aylık enflasyon farkı yüzdesine göre emekli maaş zammı hesaplama ve SSK, BAĞKUR, 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon, Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

🔶5 aylık enflasyon oranı: % 14,04

🔶SSK ve BAĞKUR Ocak zammı: % 14,04

🔶Memur enflasyon farkı: % 7,04

🔶Memur toplu sözleşme zammı: % 8,0

🔶Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 15,11

NE DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

🔴En düşük memur maaşı: 9 bin 109 TL

🔴Zamlı en düşük memur maaşı: 10 bin 479 TL

🔴En düşük memur emeklisi maaşı: 6 bin 77 TL

🔴Zamlı en düşük memur emeklisi maaşı: 6 bin 991 TL

SSK VE BAĞKUR TABAN AYLIKLAR

🔲2000 öncesi SSK'lılar: 4 bin 687 TL

🔲Zamlı 2000 öncesi SSK'lılar: 5 bin 345 TL

🔲2000 sonrası SSK'lılar: 2 bin 906 TL

🔲Zamlı 2000 sonrası SSK'lılar: 3 bin 314 TL

🔲BAĞKUR esnafı: 4 bin 197 TL

🔲Zamlı BAĞKUR esnafı: 4 bin 786 TL

🔲BAĞKUR tarım çalışanı: 3 bin 335 TL

🔲Zamlı BAĞKUR tarım çalışanı: 3 bin 803 TL