Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde istihdam edeceği personellere ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı veren Sağlık Bakanlığı'nın ilanının ardından arama motorlarında Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar konuları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 10:40
SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı'nın, taşrada görevlendirilmek üzere 11 bin 317 sürekli işçiye istihdam sağlayacağını duyurmasının ardından ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla detaylar netleşti. Temizlik görevlisinden marangoza, kilinik destek elemanından biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanına kadar birçok alanda yapılacak alımlara ilişkin arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazanırken Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanları haberimizde derledil. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
  • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

Bu şartları sağlayan kişilerde aynı zamanda başcurdukları meslek ve pozisyona göre farklı nitelikler aranmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

  • 5 bin 80 TEMİZLİK GÖREVLİSİ
  • 3 bin 559 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
  • 791 KLİNİK DESTEK ELEMANI
  • 604 HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ
  • 275 ELEKTRİKÇİ
  • 188 BOYACI
  • 121 MARANGOZ
  • 284 ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI
  • 261 BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI
  • 154 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI

BİRDEN FAZLA POZİSYONA BAŞVURU YAPILAMAYACAK

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

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