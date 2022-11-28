Haberler Haberler DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 26 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'da çekiliyor. Peki Diyarbakır TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Diyarbakır TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:10
DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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DİYARBAKIR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Diyarbakır'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 ilçede konut inşa edilecek.

  • Bismil
  • Ergani
  • Kayapınar
  • Merke

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