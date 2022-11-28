DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Diyarbakır TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Diyarbakır isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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DİYARBAKIR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Diyarbakır'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 ilçede konut inşa edilecek.