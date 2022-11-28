Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? İşte masadaki taslak...

Başkan Erdoğan'dan sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? İşte masadaki taslak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli memur için beklenen haber geldi. Kabine Toplantısı'nda konunun değerlendirilmesi sonrası Başkan Erdoğan sözleşmeli memura kadro düzenlemesinin detaylarını duyurdu. Peki düzenleme kimleri kapsıyor? İşte masadaki sözleşmeliye kadro taslağı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:45
Başkan Erdoğan'dan sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? İşte masadaki taslak...

Başkan Erdoğan çok sayıda kişinin merakla beklediği sözleşmeli personellerle ilgili kararı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada müjdeyi şu sözlerle verdi:

"Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

(Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

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