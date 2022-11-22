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SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR? | Serebral Palsi hastalığı belirtileri nedir? Beyin felci nasıl anlaşılır?

Son dönemde arama motorlarında sık sık araştırılan konulardan biri de Serebral Palsi, insan vücudundaki kasların hareketlerin ve duruşunu etkileyen hastalıklardandır. İşte Serebral Palsi hastalığı ile ilgili tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 17:00
SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR? | Serebral Palsi hastalığı belirtileri nedir? Beyin felci nasıl anlaşılır?

Serebral palsi, doğum öncesi, sırası veya sonrasında meydana gelebilmekte ve kas hareketlerini ve vücut duruşunu etkileyebilmektedir. Serebral Palsi, fiziksel engel oluşturan bir hastalıktır. Beyin felci olarak da bilinmektedir. Peki, Serebral Palsi hastalığı belirtileri nedir? Beyin felci nasıl anlaşılır?

SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR?

Serebral palsi (beyin felci) insan vücudundaki kasların hareketlerini, vücudun duruşunu etkilemektedir. Fiziksel engel teşkil eden Serebral Palsi, çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Serebral palsinin belirti ve semptomları kişiden kişiye değişmektedir. Serebral palsi tüm vücudu etkileyebilir veya öncelikle bir veya iki uzuv veya vücudun bir tarafı ile sınırlı olabilir. Genel olarak belirti ve semptomlar, hareket ve koordinasyon, konuşma ve yeme, gelişme sorunlarını beraberinde getirir.

SEREBRAL PALSİ NEDEN OLUR?

  • Kalıtımsal hastalıklar, akrabalık
  • Maternal (anneye ait) intrauterin enfeksiyonlar
  • Annenin metabolik hastalıkları
  • İntrauterin anoksi kaynağı ya da fetüsün kan akımının azalması
  • İlk trimesterde radyasyona, teratojenlere maruz kalma
  • Kimyasal zehirlenme
  • Komplikasyonlu gebelik, kanama
  • Konjenital beyin malformasyonları
  • Sosyoekonomik faktörler
  • Reprodüktif yetersizlik
  • Maternal mental retardasyon, konvülsiyonlar
  • Çoğul gebelik
  • Çocuk düşürme denemeleri
  • Amniyon sıvı azlığı nedeni ile fetüs duruş bozuklukları
  • Abdominal travma
  • Prenatal beyin kanaması

SEREBRAL PALSİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Medikal tedavi:

  • Beslenmeyi düzenlemek
  • Nöbetleri durdurmak
  • Genel sağlık önlemleri (aşılama)
  • Spastisite ve hareket bozukluğunu azaltmak
  • Oral medikasyonlar
  • İntratekal medikasyonlar
  • Kemonöroliz (fenol, botulinum toksini)
  • Psikolojik tedavi
  • Botoks
  • Özel eğitim
  • Fizyoterapi
  • Ergoterapi (İş-uğraşı terapisi)
  • Ortezler
  • Ortopedik tedavi
  • Düzeltici alçılama
  • Cerrahi tedavi
  • Nöroşirurjik girişimler
  • Talamotomi
  • Derin beyin stimulasyonu
  • Selektif dorsal rizotomi
  • Elektrostimulasyon
  • Fonksiyonel elektrik stimulasyon yöntemleri
  • Repetatif manyetik stimulasyon

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