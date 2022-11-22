SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR? | Serebral Palsi hastalığı belirtileri nedir? Beyin felci nasıl anlaşılır?

Serebral palsi, doğum öncesi, sırası veya sonrasında meydana gelebilmekte ve kas hareketlerini ve vücut duruşunu etkileyebilmektedir. Serebral Palsi, fiziksel engel oluşturan bir hastalıktır. Beyin felci olarak da bilinmektedir. Peki, Serebral Palsi hastalığı belirtileri nedir? Beyin felci nasıl anlaşılır?

SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR?

Serebral palsi (beyin felci) insan vücudundaki kasların hareketlerini, vücudun duruşunu etkilemektedir. Fiziksel engel teşkil eden Serebral Palsi, çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Serebral palsinin belirti ve semptomları kişiden kişiye değişmektedir. Serebral palsi tüm vücudu etkileyebilir veya öncelikle bir veya iki uzuv veya vücudun bir tarafı ile sınırlı olabilir. Genel olarak belirti ve semptomlar, hareket ve koordinasyon, konuşma ve yeme, gelişme sorunlarını beraberinde getirir.

SEREBRAL PALSİ NEDEN OLUR?

Kalıtımsal hastalıklar, akrabalık

Maternal (anneye ait) intrauterin enfeksiyonlar

Annenin metabolik hastalıkları

İntrauterin anoksi kaynağı ya da fetüsün kan akımının azalması

İlk trimesterde radyasyona, teratojenlere maruz kalma

Kimyasal zehirlenme

Komplikasyonlu gebelik, kanama

Konjenital beyin malformasyonları

Sosyoekonomik faktörler

Reprodüktif yetersizlik

Maternal mental retardasyon, konvülsiyonlar

Çoğul gebelik

Çocuk düşürme denemeleri

Amniyon sıvı azlığı nedeni ile fetüs duruş bozuklukları

Abdominal travma

Prenatal beyin kanaması

SEREBRAL PALSİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Medikal tedavi: