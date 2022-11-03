KPSS 50 - 60 - 70 - 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM? | KPSS ön lisans baraj puanı 2022 - Kaç puanla nereye atanılır?

KPSS 50 - 60 - 70 - 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM? | ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ön lisans sınavına giren binlerce aday, sonuçların açıklanmasının ardından arama motorlarında araştırmalara başladı. Devlet memuru hayali kuran adaylar KPSS 50 - 60 - 70 - 80 puanla nereye girebilirim? KPSS ön lisans baraj puanı 2022 - Kaç puanla nereye atanılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BARAJ PUANI 2022

KPSS ön lisans sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KAÇ PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 50 - 60 - 70 - 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 50, kimi kurumlarda 60, 70 puan şartı aranıyor.

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.