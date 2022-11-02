Haberler Haberler 💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! 2 Kasım Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! 2 Kasım Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Büyük ikramiye ne kadar? İşte 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonucu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 21:47 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 21:50
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! 2 Kasım Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 2 Kasım Çarşamba akşamında gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 2 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

2 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

2 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6-22-23-40-78-79 Joker:74 Süper Star: 1

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