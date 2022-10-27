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KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?

Devlet memuru olmak isteyen adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, 2022 yılı içinde ikinci kez düzenlendi. 18 Eylül'de gerçekleşen sınava giren memur adayları soruların yine bazı yayınevlerinin sorularıyla benzerlik gösterdiğini iddia etmesi üzerine arama motorlarında KPSS 2022 iptal olacak mı? KPSS yeniden iptal edilecek mi? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:05
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?

KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | Temmuz ayında gerçekleşen KPSS lisans sınavında, soruların bir yayınevi ile benzer olduğu belirlenince sınav iptal edilmiş ve yerine yenisi yapılmıştı. 18 Eylül'de gerçekleşen sınavda da yine bazı yayınevlerinin sorularına benzer sorular çıktığını iddia eden bazı adayların beyanları doğrultusunda, arama motorlarında KPSS 2022 iptal olacak mı? KPSS yeniden iptal edilecek mi? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KPSS YENİDEN İPTAL EDİLECEK Mİ?

18 Eylül 2022 Pazar günü tekrarlanan KPSS Lisans sınavı sonrasında, sınavdan çıkan adaylar sosyal medyada, soruların yine bazı yayınevlerinin sorularıyla aynı olduğunu iddia etti. 31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS, sınavda sorulan soruların bir yayınevinin deneme sınavları, sosyal medya kanalları ve kitaplarında bulunan bazı sorular ile aynı olması gerekçesiyle iptal edilmişti. Sınav 18 Eylül 2022 tarihinde adaylar için tekrarlandı. Ancak sınavdan çıkan adaylar, tekrar edilen sınavda da bazı yayınevlerinin soruları ile benzer sorular bulunduğu iddiasını ortaya attı.

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Sınava giren adayların sosyal medya üzerinden paylaştıkları iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavın iptal edileceğini dair bir bilgi paylaşmayan yetkililerin henüz bu yönde bir beyanı olmadığı sınavın iptal edilmeyeceği düşünülüyor.

31 TEMMUZ KPSS NEDEN İPTAL EDİLDİ?

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından sosyal medya üzerinden yayılan iddia üzerine soruşturma başlatıldı. Soruların Yediiklim Yayınevi sorularıyla aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM tarafından yapılan araştırmalar sonrasında iddialar doğrulandı ve KPSS Lisans oturumları iptal edildi. Adaylar 18 Eylül 2022 tarihinde KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına tekrar girdi.

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