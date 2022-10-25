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Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen spiker Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta spikerin oğlu Ümit Kıvanç acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Kıvanç paylaşımında, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 22:46
Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

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