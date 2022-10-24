Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Devlette istihdam devam ediyor. Devlet Su İşleri 157 kişi için alım yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, DSİ personel alım başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

DSİ KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK? KONTENJAN KAÇ?

Resmi Gazetede yayımlanan 157 sürekli işçi alımı başvuruları kapsamında Operatör, Otomotiv boya ustası, Kompresör Operatörü, Loder (Yükleyici) operatörü, Vinç Operatörü, Mobilya Döşeme Ustası, Endüstriyel Bakım Onarım teknisyeni, Şoför, Sıhhi Tesisatçı, Kaynak Teknisyeni, Ağaç İşleri Teknisyeni gibi farklı meslek gruplarından 157 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

Adayların başvuruda bulunacağı meslek grubuna ilişkin gerekli yeterliliği sağlıyor olması ve MEB onaylı sertifikasının olması

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının olmaması ve seyahat engelinin bulunmaması

Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak

Askerlik ile ilgili ilişiği bulunmama

35 yaşından büyük olmamak ( Bu ibare her meslek grubunda yer almakla birlikte bazı meslek gruplarında belirtilen özel şartlar arasında yer almaktadır)

pabilecektir.