SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022/3 sözleşmeli er sonuç sorgula - Sözleşmeli er sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI | Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları için açılan 2022 sözleşmeli er başvuru sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebilen sözleşmeli er başvuru sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar arama motorlarında 2022/3 sözleşmeli er sonuç sorgula - Sözleşmeli er sonuç sorgulama ekranı e-Devlet araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

2022/3 SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.

2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu, getireceklerdir.

7. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması önem arz etmektedir.

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.