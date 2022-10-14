Haberler Haberler GSB PERSONEL ALIMI | 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

GSB PERSONEL ALIMI | 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi detayları merak ediyor. İstihdam edilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Peki, e-Devlet ile GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? KPSS isteniyor mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 17:00
GSB PERSONEL ALIMI | 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müjdeyi vermiş ve vatandaşları heyecanlandırmıştı. Birçok kişi GSB personel alım başvurusunu nasıl yapacağını merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Bakan Kasapoğlu, Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Peki, GSB personel alımı koşulları ne? GSB personel alımı ne zaman ve nasıl yapılır? KPSS şartı var mı? e-Devlet GSB başvurusu nasıl yapılır?

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? SON BAŞVURU TARİHİ NE?

GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

GSB PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI - TIKLA

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