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KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak?

KPSS Ön Lİsans sınavına girecek olan adaylar için heyecan dorukta. Sınava saatler kala memuriyet için yarışacak olan yüz binlerce aday arama motorlarında KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç? 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte KPSS Ön Lİsans sınavı hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:01
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Etkim PAzar günü Ön Lisans mezunu adaylar için yapılacak. Sınava saatler kala geri sayım devam ederken sınav salonlarına giriş saati de en sık araştırılan konulardan bir tanesi. Peki KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç? 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınav oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılmak isteyen adayların sınav salonuna son giriş saatleri 10.00 olarak belirlenirken saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacaktır.

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2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. 130 dakika süre tanınan adayla bu süre zarfında soruları cevaplamalıdır. KPSS Ön Lisans sınavında da tıpkı diğer KPSS oturumlarında olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

2022 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

  • Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam
  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Sözcük ve Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözel Mantık
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MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Asal Çarpanlarına Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Eşitsizlik
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • İşlem ve Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon ve Olasılık
  • Tablo ve Grafikler
  • Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

COĞRAFYA

  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
  • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARİH

  • Selçuklular Dönemi ve Öncesi
  • Osmanlı Devleti Dönemi
  • III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
  • Ulusal Kurtuluş Savaşı
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
  • Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
  • Osmanlı Devleti
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
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VATANDAŞLIK

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku

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