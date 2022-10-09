KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Etkim PAzar günü Ön Lisans mezunu adaylar için yapılacak. Sınava saatler kala geri sayım devam ederken sınav salonlarına giriş saati de en sık araştırılan konulardan bir tanesi. Peki KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç? 2022 KPSS Ön Lisans kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınav oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılmak isteyen adayların sınav salonuna son giriş saatleri 10.00 olarak belirlenirken saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacaktır.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. 130 dakika süre tanınan adayla bu süre zarfında soruları cevaplamalıdır. KPSS Ön Lisans sınavında da tıpkı diğer KPSS oturumlarında olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

2022 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam

Anlatım Bozuklukları

Ses ve Yapı Bilgisi

Sözcük ve Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlarına Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem ve Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

COĞRAFYA

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARİH

Selçuklular Dönemi ve Öncesi

Osmanlı Devleti Dönemi

III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

VATANDAŞLIK