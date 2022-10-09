Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 9 Ekim Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 09:40
İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 9 Ekim Pazar 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

9 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

TUZLA

Orta Mah,Anadolu Mah

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.10.2022 15:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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