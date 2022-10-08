💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 8 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 8 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
8 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Ekim 2022 Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
14-16-30-52-63-72 Joker: 28 Süperstar: 40
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