Haberler Haberler METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI | 2022 Meteoroloji personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI | 2022 Meteoroloji personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

METEOROLOJİ Personel Alımı ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alacağı 36 sözleşmeli personel için araştırmalar da başladı. Peki Meteoroloji personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:05
METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI | 2022 Meteoroloji personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve KPSS detayı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ, ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR? KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

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