Haberler Haberler DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | FB - BJK maç saatinde İstanbul hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | FB - BJK maç saatinde İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim 2022 tarihli hava durumunu paylaşmasının ardından vatandaşlar, maç saatlerinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Güne yağışla başlayan İstanbul'da maç saatinde yağmur yağacak mı sorusunu cevaplayan uzmanların görüşleri ve MGM'nin hava durumu raporu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 17:40
DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | FB - BJK maç saatinde İstanbul hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim 2022 tarihli hava durumu raporunun yanı sıra İstanbul'da saatlik hava durumu raporu da internet sitesinde yayınlandı. Maç saatinde takımına destek vermek isteyen taraftarlar yağmur yağıp yapmayacağını araştırırken Vodafone Park'ta gerçekleşecek karşılaşma sırasında havanın nasıl olacağı sorusunu haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güne yağışla başlanan İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın yerini bulutlara bırakacağını kaydetti. Megakentte fırtına ile etkili olan yağışların ardından rüzgarın hız kesmeyeceğini belirten Meteoroloji uzmanları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan saat 20.00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde kentte yağış beklenmediğinin altı çizildi.

FB - BJK MAÇ SAATİNDE İSTANBUL HAVA DURUMU

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra: "Başta hep..."
Derbi öncesi flaş gelişme! Kadroya alındı
İmzalar olay olmuştu! Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynayan yıldızlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi
TOKİ'nin arsa projesinde tarih verildi!
2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? Sosyal medya yorumları
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." 17:19
Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! 16:57
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! 16:29
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 16:31
Ralli tarihine geçti! Ralli tarihine geçti! 16:35
Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! 16:54
Daha Eski
Man. City-Man. United CANLI Man. City-Man. United CANLI 15:42
Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! 15:50
Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE 15:54
Lazio Salernitana engelini rahat geçti Lazio Salernitana engelini rahat geçti 15:57
Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! 16:06
Bandırma ve Samsun yenişemedi Bandırma ve Samsun yenişemedi 16:12