DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı? | FB - BJK maç saatinde İstanbul hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim 2022 tarihli hava durumu raporunun yanı sıra İstanbul'da saatlik hava durumu raporu da internet sitesinde yayınlandı. Maç saatinde takımına destek vermek isteyen taraftarlar yağmur yağıp yapmayacağını araştırırken Vodafone Park'ta gerçekleşecek karşılaşma sırasında havanın nasıl olacağı sorusunu haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güne yağışla başlanan İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın yerini bulutlara bırakacağını kaydetti. Megakentte fırtına ile etkili olan yağışların ardından rüzgarın hız kesmeyeceğini belirten Meteoroloji uzmanları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan saat 20.00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde kentte yağış beklenmediğinin altı çizildi.

FB - BJK MAÇ SAATİNDE İSTANBUL HAVA DURUMU