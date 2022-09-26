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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | Uzman Öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? MEBSİS başvuru ekranı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nca yapılan yeni düzenleme ile öğretmenlerin kıdem ve unvanları ile maaş ve çalışma saatlerini belirleyecek olan uzman Öğretmenlik Sınavı için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen öğretmenler, arama motorlarında Uzman Öğretmenlik Sınav ücreti ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularının cevabını araştırıyor. İşte MEBSİS Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:01
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | Uzman Öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? MEBSİS başvuru ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yapılan yeni düzenleme ile birlikte öğretmenlerin unvan verilmesi için girecekleri uzman ve başöğretmenlik sınavlarında başvurular 26 Eylül Pazartesi 2022 tarihi itibarıyla başladı. 3 Ekim'e kadar devam edecek sınavla ilgili arama motorlarında Uzman Öğretmenlik Sınav ücreti ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? soruları araştırılıyor. İşte tüm bilinmesi gerekenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MEB tarafından yapılan açıklamada Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik için başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacağı ifade edildi.

MEBSİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

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