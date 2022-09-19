Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN 4 BÖLGEYE UYARI: SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK! - 19 Eylül 2022 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN 4 BÖLGEYE UYARI: SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK! - 19 Eylül 2022 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir devam eden uyarılarının ardından sıcaklıklar başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere birçok yerde düşüşe geçti. Yeni hafta serin ve yağışlı havayla başlarken vatandaşlar arama motorlarında Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını araştırıyor. Uzmanlar sıcaklıkların yer yer 15 derece birden düşeceğini kaydederken 19 Eylül 2022 hava durumunu ve 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:20
METEOROLOJİ'DEN 4 BÖLGEYE UYARI: SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK! - 19 Eylül 2022 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporu ile yeni haftanın 5 günlük hava raporu açıklandı. Resmi sitede yer alan raporlara göre ülke genelinde sıcaklıkların birden düşeceği ve yağışlarla birlikte kışın artık yüzünü göstereceği kaydedilirken vatandaşlar, hangi günlerin yağmurlu olacağını ve bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte 19 Eylül Pazartesi illere göre hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGEYE 'SICAKLIK DÜŞECEK' UYARISI

Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ülke genelinde Pazartesi günü düşmeye başlayacak olan sıcaklıklar, ilerleyen günlerde yağışları da beraberinde getirecek. Haftanın ilk günü yalnızca Karadeniz'in kuzeyinde beklenen yağmurlar Perşembe gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da haftanın ilk günü sıcaklıklarda epeyce düşüş yaşanacak. Hava sıcaklığının 22 derece olacağı tahmin edilen megakentte salı ve çarşamba günleri de serin ve parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken perşembe gününden itibaren kentte yağışlar etkisini gösterecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

  • KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

  • MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu

  • HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

  • ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

  • ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

  • KARS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

  • MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

  • VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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