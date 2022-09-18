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MasterChef 2020 Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

MasterChef 2020 son bölümde Consomme (Konsome) çorbası yapıldı. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 Consomme (Konsome) çorbası hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 08:14 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:42
MasterChef 2020 Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde Consomme (Konsome) çorbası yapıldı. Yarışmanın ardından Consomme (Konsome) çorbası tarifini merak edenler yoğun şekilde "Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

CONSOMME (KONSOME) ÇORBASI MALZEMELERİ

450 gr yağsız dana kıyma
110 gr havuç
400 gr soğan
2 adet yumurta beyazı
110 gr kereviz
2,5 lt kemik suyu
1 demet maydanoz
bir tutam tuz
1 adet defne yaprağı
1 adet baharat kesesi (defne yaprağı, kekik yaprağı, karabiber tohumları ve maydanoz sapı)

CONSOMME (KONSOME) ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yumurtalar, kabarana kadar çırpılır. Ardından kıymayı ve küp küp kesilen sebzeleri ekleyin karıştırın. Soğuk suyu bir tencerenin içerisine ilave edin. Kısa süre önce hazırlanan yumurtalı sebzeleri ilave edin ardından karıştırın. Karışımı ocağa aldıktan sonra yüksek ateşte buhar çıkana kadar karıştırın. Ardından kaynamaya bırakın. Kaynamaya yakınken altnı kısın ve yaklaşık 1 saat pişirin. Bir süzgeç veya tülbent yardımı ile süzün. Afiyet olsun.

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