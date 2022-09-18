Haberler Haberler GTA 6 için bomba iddia! GTA VI'nın oynanış videolrarı sızdırıldı öne sürüldü! İşte o video....

GTA 6 için bomba iddia! GTA VI'nın oynanış videolrarı sızdırıldı öne sürüldü! İşte o video....

GTA 6 için sızıntı iddiası... Oyun dünyasının en çok oynanan, takip edilen ve beğenilen serilerinden GTA ile ilgili flaş bir haber gündeme bomba gibi düştü! GTA 6'dan olduğu iddia edilen onlarca oynanış videosu internette paylaşıldı. Sızıntı henüz doğrulanmamış olsa da, oyun içindeki görüntülerle daha önce GTA 6 ile ilgili yayınlanan haberlerin birbirleriyle örtüştüğü dikkat çekti. İşte GTA VI'nın sızdırıldığı iddia edilen oynanış görüntüleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 20:42
GTA 6 için bomba iddia! GTA VI'nın oynanış videolrarı sızdırıldı öne sürüldü! İşte o video....

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 çıkış tarihi, konusu, oyun içi karakterler, harita boyutu, görev süresi ve grafikleri konusunda birçok gelişme gündeme gelmişti.

Bugün ise GTA 6'nın oynanış test videolarının sızdırıldığı iddiası oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ortaya çıkan sızıntı paylaşımları uzun zamandır duyduklarımızı doğrular nitelikte. Buna tekrar Vice City'ye dönüş ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı detayları da dahil.

İşte GTA VI'ya ait olduğu iddia edilen sızıntı oynanış videosu:

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

Oyunun bu yılın sonuna kadar tanıtılacağı belirtiliyor. GTA 6 çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olacak. Tabii işler hızlanırsa daha erken de görebiliriz. Fakat geliştirici firma bunun olası olmadığını söylüyor.

Oyun hakkında paylaşılan detaylara gelecek olursak, GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak. Hatta bugüne kadar çıkan tüm GTA oyunlarının haritasının toplamını bile geçebileceği söyleniyor.

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