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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE KADAR? İşte yeni kıdem tazminatı tavanı!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR - Asgari ücretin yüzde 30'lik bir oranla artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da artış oldu. Yılda iki kez bakanlık tarafından belirlenen kıdem tazminatında yeni tavan oranı da güncellendi. Yeni kıdem tazminatı 2022 tavanı 15 bin 371 liraya çıktı!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 01:08 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:48
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE KADAR? İşte yeni kıdem tazminatı tavanı!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR - Asgari ücretin yüzde 30'luk bir oranla artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da artış oldu. Yılda iki kez bakanlık tarafından belirlenen kıdem tazminatında yeni tavan oranı da güncellendi. Kıdem tazminatı 10 bin 569 liradan 15 bin 371 lira 40 kuruşa çıktı!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
1475 sayılı İş Kanunu''nun 14. maddesine göre belirli bir süre bir iş yerinde çalıştıktan sonra işine son verilen veya emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan işçiye, çalıştığı yıl kadar ödenen para kıdem tazminadır. 4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır.

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