AGİ 2022 NE KADAR OLDU? İşte AGİ 2022 TABLOSU, kim ne kadar AGİ alacak?

AGİ NE KADAR OLDU - Asgari ücret zammının belli olmasından sonra en çok merak edilen konulardan biri de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zamları oldu. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olmasından sonra AGİ 2022 oranları da netleşti. İşte AGİ 2022 TABLOSU!

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yani vergi iadesi, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiyor. Asgari ücretin yüzde 50 oranında artmasıyla birlikte AGİ de 135 lira (yüzde 50) artış gösterdi. Buna göre 2022 yılında bekar bir çalışan 403 lira vergi iadesi alacak. 2021 yılında aynı kişi 268 lira vergi iadesi alıyordu.



İŞTE AGİ 2022 TABLOSU









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