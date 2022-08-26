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ANASINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? - Anasınıfları ne zaman okula başlayacak? | 2022 - 2023 MEB takvimi

Okulların açılmasına sayılı günler kala anasınıfına başlayacak olan öğrencilerin velileri, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya koyuldu. Küçük çocukların okula ve sosyal ortama adapte olmaları açısından ilköğretim sınıflarından daha önce okula başlayan anasınıfı öğrencileri için araştırılan 'Anasınıflar ne zaman açılıyor? Anasınıfları ne zaman okula başlayacak?' sorularının cevabını ve 2022 - 2023 MEB takvimini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02
ANASINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? - Anasınıfları ne zaman okula başlayacak? | 2022 - 2023 MEB takvimi

Yaz döneminin sona ermesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılması için geri sayım başladı. Binlerce çocuk bu sene ilk kez okula başlarken zorunlu olan anasınıfı eğitiminde, öğrencilerin okula ve sosyal ortama alışabilmesi amacıyla ilköğretim öğrencilerinden 1 hafta erken başlayacağı biliniyor. Peki Anasınıflar ne zaman açılıyor? Anasınıfları ne zaman okula başlayacak? İşte detaylar...

ANASINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Anasınıfına başlayarak okullara yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden 1 hafta daha erken okula başlayacak. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar 5 Eylül tarihinde okula başlayacak.

ANASINIFLARI NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokulları, normal eğitim sürecine göre 1 hafta önce başlamaktadır. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

UYUM HAFTASI NEDİR?

Uyum Haftası, sınıf öncesi (Anaokulu-Anasınıfı) öğrencileri ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uygulamaya koyulan bir sistemdir.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

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