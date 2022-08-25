KARGO İADE ÜCRETİNDE VE İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE YENİ DÖNEM! Kargo iade ücretleri kime ait olacak, müşteri mi ödeyecek?

İnternet alışverişlerinde yeni bir dönem başlıyor ve tüketicilerin iade ürün talebinde değişikliğe gidiliyor. Milyonlarca müşterinin merak ettiği düzenlemenin detayları ise gündemde yerini alıyor. Peki, kargo iade ücreti alıcıya mı ait olacak, hangi durumlarda iade ücretini alıcı ödeyecek? Elektronik alışverişlerde hangi durumlarda iadeler kabul edilecek, tüketicinin iade hakkı kaldırıldı mı? İşte internet alışverişlerinde yapılan son değişikliklerin ayrıntıları...

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE KARGO İADESİ KİME AİT?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler çerçevesinde, kargo iade ücretinin bundan sonra müşteriye ait olması sosyal medyada gündem oldu. Yapılan değişiklik sonrası iade kargo ücretinin, ayıplı (kusurlu) mallar dışında müşteri tarafından tahsil edilmesine karar verildi.

Söz konusu husus kapsamında ilave edilen yönetmelik maddesi ise şöyle belirlendi:

"Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir."

KARGO İADE ÜCRETİNİ MÜŞTERİLER (ALICI) Mİ ÖDEYECEK?

Teknolojik ürünler kapsamında e-ticaret sitesi üzerinden cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar alanlar kargo iadesi yapmak istediğinde artık bu ücreti kendileri karşılayacak.

Bu durum Trendyol, MNG Kargo, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo ve tüm kargo şirketleri için geçerli olacak.

Bu durumlarda iade kargo ücretini müşteri verecek.

KARGO İADE ÜCRETLERİNDE VE İNTERNET ALIŞVERİŞİ İADELERİNDE YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan aide ve cayma hakkıyla ilgili son değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ CAYMA HAKKI MADDESİ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı yalnızca kargo iade ücreti ödemelerinde değil cayma hakkı anlamında da değişiklikler yaptı.

Kamuoyu ile paylaşılan mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde tüketiciye teslim edilen cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi.

Böylece, tüketicinin internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarları iade edemeyeceği kararlaştırıldı.